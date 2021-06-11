Trump: Aman Biden Putin'le görüşürken uyumasın

Eski ABD başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ı Rusya Devlet Vladimir Putin ile yapacağı zirve öncesinde hedef aldı ve kendi katıldığı Helsinki'deki 2018 zirvesinin "casuslar ve medyanın" çabalarına rağmen başarılı olduğunu söyledi. Trump ayrıca "Başkan Putin ile ilişkilerinde Biden'a iyi şanslar - toplantı sırasında uyuya kalmayın ve lütfen ona en içten selamlarımı iletin!" dedi.

Biden'ın önümüzdeki hafta Cenevre'de Putin ile görüşmesi planlanıyor. Moskova, toplantıyı "çok, çok önemli" olarak nitelendirdi, ancak hiç kimsenin toplantının sonucu hakkında büyük umutları olmaması gerektiği konusunda uyardı.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "karşılıklı anlayışa varmada veya ilişkilerin sıfırlanmasında ilerleme beklemek için hiçbir neden yok" dedi.

Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Temmuz 2018 zirvesini, yaşananların "gecikmiş Yalan Haber tasvirine" rağmen ABD'nin "Başkan Putin ve Rusya'nın saygısı da dahil olmak üzere çok şey kazandığı" "büyük ve çok verimli bir toplantı" olarak nitelendirdi.

Trump toplantının ABD istihbaratına rağmen iyi geçtiğini söyleyerek “Kime güveneceğimi sordular, Rusya'ya mı yoksa Obama döneminden bizim 'istihbarımıza' mı, yani Comey, McCabe, iki aşık, Brennan, Clapper ve sayısız başka leşçinin ya da Rusya'nın yanıtını kastediyorlar. Bu keşfedildi ve yazıldı, açık olmalı” dedi.

James Comey o sırada FBI direktörüydü ve Andrew McCabe onun yardımcısıydı. Ajan Peter Strzok ve avukat Lisa Page, FBI'ın Trump'a yönelik 'Crossfire Hurricane' adlı soruşturmasında kilit isimlerdi.