Trump: ABD’ye diz çöktürüldü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin sona ermesinin ilk kez başkent Wahington DC’ye geldi.

Beyaz Saray’da görevli eski danışmanlarından bazılarının kurduğu America First Policy Institute tarafından düzenlenen buluşmaya katılan Trump, zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

Sputnik'in haberine göre, Trump, sahneye Lee Greenwood'un 'God Bless the USA' şarkısı ile çıktı.



Trump, başkan olduğu dönemde ABD'nin 'kimsenin daha önce görmediği' gibi gelişen bir ekonomiye, en güçlü ve en güvenli güney sınırına, enerji egemenliğine, düşük benzin fiyatlarına ve enflasyona sahip olduğunu söyledi. Kendi yönetimi zamanında ABD’ye dünya çapında 'çok saygı duyulduğunu' aktaran Trump, aileleri ve işçileri ilk sıraya koyarak "Amerika'yı yeniden harika yaptık" dedi.



ABD’ye 'kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü' ifade eden Trump, ABD şehirlerini 'gerçek savaş bölgeleri' olarak nitelendirerek, suçluların demokratik yönetim altındaki şehirlerde ve eyaletlerde saltanat kurduğunu dile getirdi.

"Böyle bir dönem hiç olmadı" ifadelerini kullanan Trump, sokaktaki şiddete, evsizliğe ve ebeveynleri çocuklarının okula giderken ve okuldan dönerken vurulacağından endişe ettiğine dikkat çekti.

Trump, "Önemli bir nedenden dolayı çok farklı bir ülkede yaşıyoruz. Artık hukuka saygı ve düzen yok. Her kökenden her vatandaşın, bu ulusun herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda, şiddet suçlarının kurbanı olma düşüncesi bile olmadan yürüyebilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Eski Başkan, 'ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'ya teslim ettiği' iddiasının ardından Çin'in Tayvan'ı ele geçireceğini dile getirdi.

"Biz Rusya'nın Ukrayna'yı mahvetmesine izin veren bir milletiz ve bu durum daha da kötüleşecek ve ben başkomutanınız olsaydım bunlar asla olmayacaktı" açıklamasında bulunan Trump, "Sırada Tayvan var" dedi.