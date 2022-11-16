Trump 2024 ABD başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti

ABD'de Florida’nın Palm Beach şehrindeki Mar-a-Lago malikanesinde yerel saat ile 21.00’de kameraların karşısına geçen eski ABD Başkanı Donald Trump, “Amerika’nın geri dönüşü şimdi başlıyor” diyerek başladığı konuşmasında, iki yıl önce görevi, ABD’yi altın çağına hazır bir halde bıraktığını savundu.

İktidarı döneminde ekonominin tarihte görülmemiş bir şekilde iyileştiğini, dış politikada Çin, Rusya, İran ve KDHC’nin ABD’ye, özellikle de kendisine saygı duyduğunu öne süren Trump şunları kaydetti:

“Uzun zamandır, on yıllardır savaşın olmadığı bir dönem, bunu o kadar uzun bir süredir başaran ilk başkandım. Dünya barış içindeydi. Amerika gelişiyordu ve ülkemiz muhteşem bir gelecek yolunda ilerliyordu. Çünkü Amerikan halkına büyük sözler verdim ve diğer başkanların aksine sözlerimi tuttum. Bizim liderliğimizde, biz büyük ve şanlı bir millettik. Bu, uzun zamandır duymadığınız bir şeydi.”

'ABD Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum'

Trump, Joe Biden yönetimi altında ise ülkenin düşüşe geçtiğini söyleyerek, “Milyonlarca Amerikalı için Joe Biden yönetimindeki son iki yıl, acı, zorluk, kaygı ve umutsuzlukla dolu bir dönem oldu. ABD küçük düşürüldü, utandırıldı, zayıflatıldı” şeklinde konuştu.

“Başkan olsaydım Ukrayna (krizi) asla olmazdı” diyen Trump, “Amerika'yı yeniden büyük ve şanlı yapmak için bu gece ABD Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum” şeklinde konuştu.

Trump, 2024’teki seçimlere kadar hiç kimsenin görmediği kadar çok mücadele edeceğini belirterek, “Adaylığımı koydum çünkü dünyanın, bu ulusun gerçek ihtişamını henüz görmediğine inanıyorum. İster inanın ister inanmayın, o zirveye daha ulaşmadık” ifadesini kullandı. (AA)