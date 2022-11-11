Trump 15 Kasım'da yapacağı 'büyük duyuru'yu erteleyebilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da yapacağını açıkladığı "büyük duyuru"yu ertelemeyi düşündüğü belirtildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre 8 Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin umduğu dalgayı yakalayamaması üzerine partiden ve ekibinden Trump‘a “büyük duyuruyu” ertelemesi için baskı yapıldığı kaydedildi.

AA'nın The Washington Post’tan aktardığı haberde, Trump’ın açıklamayı erteleme tavsiyesini dikkate aldığı ancak henüz kesin kararını vermediği ifade edildi.

Danışmanların, özellikle Georgia’da adayların oy oranında yüzde 50’yı bulamadığı için 6 Aralık’ta yapılacak ikinci tura ertelenen senato seçimlerinin sonucunu beklemelerini istediği bilgisi paylaşıldı.