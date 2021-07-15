TRT'ye atanan Hilal Kaplan için Bahçeli 'iftiracı' demişti

Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın TRT Yönetim Kurulu'na atanması gündem olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı'nın Devlet Bahçeli'nin, "İftiracı" olarak ilan ettiği, Semih Yalçın'ın ağır ifadelerle yüklendiği Hilal Kaplan'ı ödüllendirmesi dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine giden süreçte kendisi ve partisine "iftira attığını" ileri sürdüğü 70 kişinin ismini yayınlamıştı. Bahçeli, 'Teşekkür Mesajı' başlığını koyduğu açıklamasında "Aşağıdaki isimleri yazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar (!). Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz (!). Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız" dedi.

Hilal Kaplan'ın adı da var

İsimlerini saydığı kişilerin "MHP'ye özel bir kin ve nefret duyduğunu" iddia eden Bahçeli şöyle devam etti: "Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza da teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi! Bu nedenle şükranlarımı sunuyorum, var olun diyorum. Ne yaptınızsa başaramadınız, nitekim Milliyetçi Hareket Partisi'ni yıkamadınız. Beyhude yere uğraşmayın, Türk Milletini durduramazsınız." Bahçeli'nin saydığı isimler arasında Sabah yazarı Hilal Kaplan da vardı.

Yalçın: Edepsizce çıkış

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın da, 'Türk bayrağının ismi Türkiye bayrağı olsun' diyen Hilal Kaplan'a çok sert tepki gösterip, "' Bu şahsiyetin terbiyesizce ve edepsizce yaptığı bu çıkış esasında kendi ile alakalıdır. Bir meşhur olma gayretinden başka bir şey değil'' dedi.