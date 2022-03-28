TRT’nin Ulaştırma Servisi’ndeki kriz İstanbul’a sıçradı: Şoförler mağdur ediliyor…

Asgari ücret ve memur maaşında yapılan zamlara rağmen TRT’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır başta olmak üzere yurt genelinde hizmet veren ulaştırma servisi çalışanlarına bir kuruş bile iyileştirme yapmadığı ortaya çıkmıştı.

Zam talepleri karşısında ‘işinize gelirse’ diye yanıt alan, Ankara'da Genel Müdürlük bünyesindeki çalışan çok sayıda şoför istifa etmek zorunda bırakılarak mağdur edilmişti.

Kriz İstanbul'a sıçradı

Medyaradar'ın haberine göre söz konusu mağduriyetin ardından yeni gelişmeler yaşandı. Zam olayının duyulmasından dolayı TRT’nin öfkelendiğini, ulaştırma servisine, ‘konuyu medyaya ulaştırmakla bir şey elde edemeyeceklerini’ belirttiğini ifade eden çalışanlar, yönetimin görevi bırakmak isteyene 'dur' demeyeceklerini söyleyerek gözdağı verdiğini dile getirdi. Öte yandan benzeri gelişmenin İstanbul'da da yaşandığı öğrenildi. Ayrıca aynı şartlarda yeni şoförlerin işe alındığı da belirlendi.

Kurum çalışanlarından daha fazla ödüyorlar

Ekonomik şartlardan dolayı çalışmaya devam etmek zorunda kalan şoförlerin durumu ise iç açıcı değil. Kurumdaki restoranda yemek ücreti çalışanlar için 10 TL iken şoförler ise hala 35 TL ödemek zorunda bırakılıyor. Bu durum, hem zam almayan hem de giderlerin arttığı bir ortamda şoförlerin belini iyice büküyor.

Haftada 6 gün 12’şer saat boyunca çalıştırılan emekçilerin yaşadığı bu ekonomik zorluk karşısında yeni bir adım atılıp atılmayacağı büyük merak konusu oldu.