TRT'nin kayıp silahları yeniden gündemde

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Halk TV'de katıldığı "Türkiye Nereye" adlı programda ülkücü mafya Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kayıp silahlara dönük iddialarına ilişkin konuştu.

Sertel, İzmir'de TRT'de 10 adet silahın kaybolduğunu hatırlattı.

Sertel, şu ifadeleri kullandı

“O dönemde pek farkına varamadık ama bunu iktidarın açıklaması gerekiyor. Sadece orada kaybolmadı, TRT’de 10 adet silah kayboldu. İzmir’de… Yani güvenlik elemanlarının kullandığı 10 adet silah şu anda halen bulunamadı. Bu da bulunamıyor. Bu kayıp silahlarla ilgili o gece dağıtıldığı söylendiği gibi, bırakılan silahların da alındığı söyleniyor. Ama muamma… Bunu biz bilemeyiz. Bunu bilecek kişiler, İçişleri Bakanı’dır, Milli Savunma Bakanı’dır… Silahın kaybolduğu noktasında, iktidarın da kabulü var. Ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz.”

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde, iki yıl önce kuruma ait olan ve güvenlik görevlileri tarafından kullanılan 10 adet silah kaybolmuştu. Olayın Emniyet’e 5 gün sonra haber verilmesi tartışma konusu olmuştu.