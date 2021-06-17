TRT'den maç öncesi tepki çeken yayın

TRT, Türkiye-Galler maçının hemen öncesinde Kanal İstanbul propagandası yaptı.

TRT'nin propaganda metninde, "Kanal İstanbul projesinin çevreye zarar vereceği iddialarının, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak bu önemli projeyi karalamak ve aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıysa servis edildiği aşikârdır" ifadesi yer aldı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, TRT'nin bu adımına tepki göstererek, "Milli Maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız. Acizsiniz" dedi.