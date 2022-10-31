TRT’deki Zazaca konuşması gündem olan sporcudan açıklama

Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan 21 yaşındaki Dersim doğumlu sporcu Erivan Barut, TRT Kurdi’de Sporun Yıldızları (Stêrkên Sporê) adlı programa katıldı. Programda Kürtçenin Zazaca lehçesinde kendini ifadeye etmeye çalışan Barut’un konuştuğu video sosyal medya üzerinde gündem oldu.

Rûdaw'ın haberine göre, Barut’un sık sık Türkçe kelimeler de kullandığı konuşması kimi sosyal medya kullanıcısınca tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine genç sporcu Barut, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

'Düşülen durum bir halkın trajedisi sanıyorum'

Yaşananları “linç” olarak nitelendiren Barut şunları yazdı:

“Merhaba. Herkesin bildigi üzere TRT Kurdi’de katıldığım programın formatı gereği ana dilde Zazaca (Kırmançki) konuşmam istenmişti. Ben ana dile hakim olamadığımı belirtip dilim döndükçe kendimi ifade etmeye çalışmıştım. Sonra sosyal medyada lince tabi tutulduğumu farkettim.

Lütfen Dersim’in çocuklarını ana dilimizden mahrum etmeyelim. Tüm diller tarihin öncelerini arşınlayıp günümüze gelmekte. Bize miras bırakılan bu cevheri yok olmaktan kurtaralım...

Düşülen durum bir halkın trajedisi sanıyorum. Ve bundan sonraki işlerim arasında dilimi öğrenmek de olacak kesin.

Dağlı bir kentin son kuşaklarından sadece bir tanesiyim. Benim gibi hatta benden daha kötüsü dilimize yabancı olan gençlerin sayısı o kadar çok ki anlatamam.”

Ardından genç sporcu Barut, TRT Kurdi’nin de hesabını etiketleyerek, “Ben Dersimli sporcu bir gencim. Erivan Dersim'i dünyada temsil ediyor diye üzerine düşeni yapmayacağı anlamına gelmez. Madem kötürüm olmaya yüz tutmuş bir yanımızı gözler önüne serdim, bu hepimizin, bir toplumun sorunu diye düşünüp düşündürmeye de sevk etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.