TRT'de unvan aldatmacası: 'Süper Dadı'ya suç duyurusu

Türk PDR Derneği, bir dönem TRT'de yayımlanan daha sonra özel bir televizyon kanalına transfer olan "Süper Dadı" adlı programın yürütücü sunuculuğunu yapan Gözde Şahenk Erdoğan hakkında sahte unvan kullandığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan’ın kitaplarında, ticari faaliyetlerinin tümünde ve televizyon kanalında, "pedagog" unvanını kullandığını belirten dernek, bu yolla halkın aldatıldığını duyurdu.
'Cezalandırılmasını talep ediyoruz'
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Erdoğan’ın pedagog olarak "hiçbir lisans yeterliliği" bulunmadığını belirten dernek, "Halkımızın pedagog ve psikolojik danışman hizmetini kimin yapacağı konusunda bilgilerinin pek olmadığı, bu nedenle istismara maruz kaldığı aşikârdır" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan hakkında yapılan suç duyurusunda, özetle şu gerekçeler sıralandı: