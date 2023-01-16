TRT'de 'şike' iması tepki çekti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8. ve 90+1. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Karşılaşmanın ardından TRT'de spor yorumculuğu yapan Necati Ateş, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken, Gaziantep FK'nın savunmacısı Ertuğrul Ersoy'u 'Gaziantep’te Ertuğrul, bugün Fenerbahçe galip gelsin diye çok çabaladı' sözleriyle eleştirdi.

Ateş'in bu iması sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Kanaldan söz konusu ifadeler için henüz bir açıklama yapılmadı.