TRT'de medreselere özel belgesel çekilmiş

Medreseler dernek ve vakıflar çatısı altında faaliyetlerini sürdürürken, AKP hükümeti devlet kurumlarının tüm imkânlarını açıktan bu medreselerin büyümesi için kullanılıyor. Devletin resmi kanalları da bu medreselerin tanıtımını üstlenmiş durumda.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, yurttaşların vergisiyle yayın yapan TRT’de medreselere özel bir belgesel serisi yapıldığı ortaya çıktı. TRT Kürdi’de yayımlanan “Seyda beşa” isimli bir programda 200’ü aşkın medrese belgeseli yapıldı. Programda Türkiye’nin birçok yerinde bulunan farklı medrese kurumları tanıtıldı. Altı yılı aşkın süredir yayını süren programda medrese temsilcileriyle röportaj yapılırken medreselerin faaliyetleri tanıtıldı.

İcazet töreni TRT ekranlarında yayınlandı

Medrese mezunlarının icazet töreni de TRT ekranlarında yayınlandı. Bu törenlerin TRT Kürdi’nin program akışında yer aldığı görüldü.

Öte yandan medreselerin tanıtımı konusunda devlet kurumları öne çıkarken birçok kurum da çevrimiçi şekilde medrese eğitimi veriyor. Online olarak hizmet verdiklerini duyuran medreselerin denetiminin yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

Ashab-ı Suffa Medresesi, Hadis ve Siyer Araştırmaları Merkezi ve Bereket Derneği başta olmak üzere birçok kurum çevrimiçi olarak medrese faaliyetlerini sürdürüyor.