TRT spikerinin 29 Ekim mesajı sosyal medyada gündem oldu

TRT haber spikeri Demir, 'Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken' dedi.

Haber Merkezi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TRT ekranlarında yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. 

TRT spikeri Deniz Demir, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken şunları söyledi:

"Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken, Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın."

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