TRT Payitaht Abdülhamid'e 465 milyon, Diriliş Ertuğrul'a 307 milyon lira ödedi

TRT'deki yapımları ve bu projelerin arkasındaki şirketleri inceleyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kurumun bazı diziler için ödediği paraları açıkladı.

CHP'li Karabat'ın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgiler şöyle:

Bunların yapımcılığını Erdoğan'a yakın isimler üstleniyor. Erdoğan ailesinde bu görevi takip eden kişi ise Bilal Erdoğan .

. Bazı yapımcılar Bilal Erdoğan gibi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunu. Bu okulun mezunlarından İbrahim Eren de, 2017-2021 arasında TRT Genel Müdürü olarak görev yaptı.

de, 2017-2021 arasında TRT Genel Müdürü olarak görev yaptı. Altay, Doğrusu Ne, Vuslat, Mahsusa, Ya İstiklal Ya Ölüm, Akif… Bu yapımların sahibi Raif İnan, Bilal Erdoğan gibi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Tek şirket üzerinden de değil, farklı şirketler kurarak TRT ile iş yapıyor. Mesela Raif İnan ile Mehmet Şafi İnan'ın sahibi oldukları A23 Medya isimli şirket 2014'te kuruluyor ve 2016'dan itibaren TRT'den 124 milyon TL'lik yapım işleri alıyor. İnanların sahibi oldukları Kirli Kedi Organizasyon isimli şirket, 44,1 milyon TL'lik iş yapıyor.

'Payitaht Abdülhamid'in yapımcısına 465,5 milyon lira ödendi'

Bu isimler aynı zamanda T World ENTARTAINMENT isimli şirketin sahipleri… Altay isimli dizi çektiler ve bölüm başı 2 milyon 950 bin TL aldılar. 26 bölüm üzerinden toplamda 76 milyon 700 bin TL anlaşma imzaladılar.

anlaşma imzaladılar. Serdar Öğretici ve Yusuf Esenkal'ın sahibi oldukları ES FİLM LTD. ŞTİ. başta Payitaht Abdülhamid olmak üzere çok sayıda yapımdan 465,5 milyon TL alıyor. 2014'te şirketi kuruyorlar ve dev bütçeli yapımların işini hemen alıyorlar. Bu iki isim başka şirketler de kurup farklı yapım işlerini alıyorlar ki dikkat çekmesin…

'Diriliş Ertuğrul yapımcı AKP milletvekili'

TEKDEN FİLM, Diriliş Ertuğrul'un yapımcılığını üstleniyor. Rutin olarak şirkete yapılan ödemeler artırılıyor. Toplamda 307,1 milyon TL ödeme yapılıyor. Şirketin sahibi Kemal Tekden, AKP'nin 25'inci dönem Kayseri milletvekili.

Hay Sultan Abdulkadir Geylani Hazretleri, Kuşlarla Yolculuk, Uyanış Büyük Selçuklu, Alp Arslan… 2019-2021 arasında yapılan bu 4 yapım için 1989 doğumlu 30 yaşındaki Emre Konuk'un sahibi olduğu Aklifilm Prodüksiyon şirketine toplamda 137 milyon TL ödendi.

'Şirket kurulmadan TRT'den iş almış'