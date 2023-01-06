TRT e-bandrol kapsamına bilgisayar, tablet ve akıllı saatler de eklendi

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği’nde değişiklikler yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, yurt içinde üretim yapan mükelleflerin e-bandrol uygulamasından yararlanabilmeleri için ibraz edecekleri kapasite raporuna esas alınarak televizyon için yıllık 500 bin adet, bilgisayar, tablet ve akıllı kol saati cihazlarının her biri için yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine sahip olma şartı aranacak.

Önceki uygulamada, bu rakamlar faaliyeti devam eden mükelleflerin bir önceki yıl 20 bin adet televizyon bandrolü almış olması, ilk defa faaliyete başlayan mükelleflerin ise ibraz edecekleri kapasite raporuna göre yıllık 20 bin adet televizyon üretim kapasitesine sahip olması şartlarıyla sınırlanmıştı.

TRT, yeni belirlenen üretim kapasitesi rakamlarını her bir cihaz türü için ayrı ayrı 4 katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili oldu.

Usulsüzlük tespit edilirse mükellefe fiziki bandrol verilecek

Yapılan denetimlerde bandrole tabi cihazların IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasına ilişkin usulsüzlük tespit edilmesi halinde, hakkında tespit yapılan mükellef tespit tarihinden itibaren e-bandrol uygulamasından yararlanamayacak. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilecek. Bir yıl içinde 3 defa bandrolsüz cihaz satışının tespiti halinde, mükellefin de e-bandrol uygulamasına son verilecek ve mükellefe fiziki bandrol verilecek. Mükellef hakkında yapılan son tespit tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bandrole ilişkin herhangi bir olumsuz tespit olmaması halinde e-bandrol uygulamasından tekrar yararlandırılabilecek.