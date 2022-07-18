TRT dizisinde koronavirüs nedeniyle set durduruldu

TRT'nin Kara Tahta dizisinde başrol oyuncusu Miray Daner'in ardından diğer başrol oyuncusu Furkan Andıç da koronavirüse yakalandı.

Haber Merkezi

TRT’nin Üs Yapım imzalı dizisi “Kara Tahta” alınan final kararının ardından devam ettirilmişti.

Yaz dönemi boyunca sürmesi planlanan dizi cephesinden kötü bir haber geldi. Edirne’de çekilen dizide Covid-19 vakalarına rastlandı. Dizinin önce başrol oyuncularından Miray Daner virüse yakalandı.

Ardından dizinin diğer başrol oyuncusu Furkan Andıç’ın da Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme sonrası dizi çekimlerine ara verildi.

Tv100'de yer alan habere göre Miray Daner’in test sonucunun negatife döndüğü yönünde.