TRT 1 ekranlarında ilginç anlar: Seccadede 'şeytan' aradılar

Prof. Dr. Ali Akpınar ile Alişan, programda ekrana yansıtılan seccade görüntülerinin içinde "şeytan" aradı. Birkaç farklı seccadedeki motiflerin şeytanı tasvir ettiğine ikna olan iki ismin yorumları izleyenleri şaşırttı.

Alişan'ın programına katılan İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Akpınar, "Bizim dinimiz canlı resim ve heykel yani hayvan ve insan resim ve heykellerine sıcak bakmamıştır. Bizden önceki milletlerde bu çok yaygın. Heykel, ressamlık bir sanat olmuştur. İslam'a göre manzara, deniz resminde sakınca yok ama hayvan ve insan gibi canlı resimlerini evlerimize asmaktan da uzak duracağız. Hele hele ibadet ettiğimiz yerlerde, halılarda olsun, seccadelerde olsun, elbiselerimizde olsun uzak duracağız. Şimdi seccadelere bunlar konuyor." ifadelerini kullandı.

Ardından ekrana yansıtılan bir seccadeyi inceleyen iki isim, buradaki motifi "şeytan"a benzetti. Alişan, seccade üzerindeki motifi göstererek, "Bunu çok fazla seccadede görüyoruz ama buradan bakınca şeytan gibi. Bu baya iskelet gibi şeytan" dedi. İlahiyatçı Akpınar ise, "Böyle bir seccadede namaz kılmak caizdir ama mekruhtur. Bunlara karşı dikkatli olmamız lazım. Burada kasıt var. Müslümanlara nasıl sızabilir? Şeytan fitliyor birilerini. İnsanlar da şeytanın emrinde bunları yapıyorlar. Bunlar namazımızın sevabını azaltan şeylerdir." diye konuştu. Alişan'ın yorumu ise, "Tehlikeli seccadeler" oldu.