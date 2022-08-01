Tribünlerden tepki: Canikli elini Giresun'dan çek

Süper Lig ekibi Giresunspor, hazırlık maçında bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çotanak Spor Kompleksi’nde oynana mücadelede çarpıcı anlar yaşandı. Karşılaşmanın ilk 17 dakikasında yediği iki golle Rizespor karşısında geriye düşen Giresunspor taraftarları, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye tepki gösterdi.

Giresunspor taraftarları karşılaşmanın 30. dakikasında “Canikli elini Giresun'dan çek” tezahüratı yaptı.

Sebebi Karaahmet-Canikli gerilimi mi?

İçişleri Bakanlığı, Temmuz ayı başında Süper Lig ekiplerinden Giresunspor için bağış incelemesi başlatarak, kulübe para verilip vermediği ve bunun niteliğini sormuştu. Giresunspor’a yönelik bu incelemenin arkasında Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin ilişkilerinin bozulması iddiaları üzerine taraftarın Canikli’ye tepki gösterdiği ileri sürüldü.