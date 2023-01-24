Trendyol’da elde edilen kazanımın ardından mücadele devam ediyor: Daha iyi ücret istiyoruz

Trendyol Go kuryeleri günlerdir hakları için mücadele ediyor. Dün işçi temsilcileri şirket yönetimiyle yapılan görüşmeden kazanım haberleriyle gelse de özellikle zam tutarı konusunda işçilerin tepkisi devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Motokurye-Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı ile temasta olan kuryeler dün önemli bir kazanım elde ettiğini, mücadele ederek patrona geri adım attırdıklarını ancak ücretler kısmında yapılan artışın birkaç gün sonra eriyeceğini belirtti.

Trendyol patronunun kârının artmaya devam ettiğini belirten kuryeler, ücretlerinin daha yaşanabilir seviyelere gelmesi için mücadeleye devam ettiklerini, bütün Trendyol kuryelerinin daha örgütlü olması için birlik olması gerektiğini ifade etti.