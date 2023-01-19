Trendyol kuryelerinin patronlara verdiği süre doluyor: 'Bizi oyalıyorsanız...'

Trendyol GO kuryeleri olumsuz çalışma koşulları ve düşük zamlara karşı İstanbul’da iki gün boyunca kontak kapattı.

Farklı şubelerde bir araya gelen kuryeler Trenyol GO Genel Merkezi önünde toplandı.

Kurye temsilcilerinin Trendyol’la yaptığı görüşmelerin ardından kuryeler şirket yetkililerine Pazartesi'ye kadar süre vermişti.

Şirkete verdikleri sürenin dolmaya başlaması üzerine açıklama yapan Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı sosyal medya hesabından "Trendyol yönetimine Pazartesi gününe kadar süre verdik. Eğer bizi oyalıyorsanız daha güçlü geleceğimizden şüpheniz olmasın" paylaşımını yaptı.

Trendyol yönetimine Pazartesi gününe kadar süre verdik. Eğer bizi oyalıyorsanız daha güçlü geleceğimizden şüpheniz olmasın..@demetsmutlu#TrendyolGo#BöyleGitmez https://t.co/o0oOOtnTn1 — Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı (@motokuryekargod) January 19, 2023

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