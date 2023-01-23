Trendyol kuryelerinin patrona verdiği süre doldu, bu akşam bir araya geliyorlar

İstanbul'da Trendyol motokuryeleri geçen hafta Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarıyla birlikte hazırladıkları 18 maddelik talep listesini Maslak'taki şirket genel merkezinde iletmiş ve taleplerinin karşılanması için Pazartesi gününe dek süre vermişti.

Kuryelerin temsilcileri ile şirket yönetimi arasında saat 18.00'de bir görüşme yapılması beklenirken motokuryeler de saat 20.00 itibariyle Maslak'taki şirket genel merkezi önünde toplanmaya hazırlanıyor.

Taleplerinin karşılanmaması durumunda kuryelerin kontak kapatması bekleniyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Trendyol emekçileri saat 20.00'de Maslak'ta buluşuyor! 18.00'da yönetimle görüşmemiz var: Ya zafer, ya direniş!" denildi.