Tren rayları çalındı: 5 kişi gözaltına alındı

Devlet Demiryolları yetkililerince Kırklareli Kavaklı beldesinden geçen demiryolu hattında rayların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bölgeye giriş ve çıkışlardaki kamera kayıtlarını da incelemeye alan jandarma, hırsızlığın iki araçla iki gün önce gece saatlerinde işlendiğini tespit edildi.

Hırsızlığı Y.Y., Y.B., S.Y., Ö.B. ve M.P. isimli geçmişte suç kayıtları da bulunan 5 kişinin bölgeye özel malzeme ve teçhizat getirerek gerçekleştirdiği belirlendi.

Pınarhisar ve Kavaklı beldesindeki şüphelilere ait işyeri ve ikametlerde düzenlenen operasyonla suçta kullanılan malzemeler ve çalınan tren raylarıyla birlikte beş şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Maddi değeri yaklaşık 250 bin TL olan raylar Devlet Demir Yolları yetkililerine teslim edildi. (İHA)