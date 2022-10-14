'Trafo kaynaklı patlama' demişti: AFAD'dan 'sehven' açıklaması

Bartın Amasra'da TTK'ya ait maden ocağındaki patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, AFAD'dan "trafo kaynaklı" açıklaması gelmişti. Daha sonra bu paylaşımını silen AFAD yeni bir açıklama yaparak paylaşımın "sehven" yapıldığını duyurdu.

AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bartın ili Amasra ilçesinde TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir." denildi.