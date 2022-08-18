Trafikte üç yeni düzenleme yürürlüğe girdi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri 16 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2021-2030 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yönetmeliğin iki maddesinde yapılan değişiklikler şöyle: