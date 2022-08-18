Trafikte üç yeni düzenleme yürürlüğe girdi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri 16 Ağustos itibariyle yürürlüğe girdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, 2021-2030 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yönetmeliğin iki maddesinde yapılan değişiklikler şöyle:
- “Taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri zorunlu oldu. Böylece taksilerde en az 1 adet; minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu madde kapsamında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan otobüslerde ise toplam koltuk sayısının en az 10’da 1’i kadar ‘çocuk bağlama sistemi’, kamuoyunda bilinen adıyla ‘üç nokta emniyet kemeri’ olacak.
- Yönetmeliğe ayrıca ‘2918 sayılı Kanunun 78’inci maddesine istinaden işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine izin verilmez’ hükmü eklendi. Böylece Karayolları Trafik Kanunu’nun 78. maddesinde düzenlenen ‘Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur’ hükmü yönetmeliğe de girmiş oldu.
- Motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinde zaten zorunlu olan kaskın yanına ‘Gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz’ koruma gözlüğü takma koşulu getirildi. Ancak kaskında koruma gözlüğü olanlar bundan istisna tutuldu."