Trafik kazası geçiren oyuncu Anne Heche entübe edildi

53 yaşındaki ABD'li oyuncu Anne Heche, Los Angeles'ın Mar Vista bölgesinde trafik kazası geçirdi. Heche ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede entübe edildi.

The Guardian'ın haberine göre, kaza Heche'in evinin yakınlarında meydana geldi. Heche, ciddi şekilde hasar gördüğü görüntülenen mavi bir Mini Cooper sürüyordu.

Los Angeles İtfaiyesi'ne (LAFD) göre, araç iki katlı bir eve çarptı ve şiddetli şekilde yanmaya başladı. Yangını tamamen söndürmek 65 dakika sürdü. Heche'in vücudunda yanıklar olduğu ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede entübe edildiği belirtildi.

Kaza yapan aracın, çarptığı binaya yaklaşık 10 metre girdiği, binada kimseyi yaralamadığı ancak binanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.