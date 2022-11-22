Trafik cezalarına büyük zam: İşte 2023'ün trafik cezaları

2023'te geçerli olacak trafik cezası tarifesi belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıklamıştı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122,93 oranında artacak. Cumhurbaşkanı bu oranı, vergi usulü kanununa dayanarak yüzde 50 azaltabiliyor.

Bu oranda herhangi bir azaltma yapılmaz ise 2023'ün trafik cezası miktarları şöyle olacak:

Park ihlali cezası 436 TL’ye, kırmızı ışıkta geçme cezası ise 953 TL’ye,

Ruhsatsız araç kullanmanın cezası 166 liradan 370 liraya,

Emniyet kemeri takmama, park yasağı ihlali cezası 196 liradan 436 liraya,

Engelli otopark işgali 392 liradan 874 liraya,

Kış lastiği takmamanın cezası 2 bin 534 liraya,

Alkollü araç kullanmanın cezası bin 906 liradan 4 bin 250 liraya

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali 427 liradan 953 liraya yükselecek.