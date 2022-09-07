Trabzonspor’un yeni transferi trafik kazası geçirdi

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçını Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapmaya hazırlanan Trabzonspor’da Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 19.00’da yapılan idmandan çıkan oyuncu, Trabzon Havalimanı mevkiinde otomobili ile seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR'la çarpıştı.

Maddi hasarlı kazada futbolcu yara almadı.

Trabzonspor Kulübü, trafik kazası geçiren futbolcusu Mountassir Lahtimi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Futbolcumuz Mountassir Lahtimi, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanın ardından evine dönerken maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan oyucumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.