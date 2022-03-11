Trabzonspor'un tek rakibi Bayern Münih

Sezona damgasını vuran Trabzonspor, birçok istatistikte rakiplerine önemli farklar atmayı başardı.

Bordomavili takımın bu sezonki en önemli istatistiklerinden biri de ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 27'sinde rakip ağlara gol gönderme başarısı oldu.

Gol atma yüzdesi de yüksek

Bundesliga'da 25 maçta da gol atan Alman ekibinin ardından bu istatistikte ikinci olan bordo- mavililerin geride bıraktığı takımlar ise parmak ısırtıyor.

Buna göre İspanya'nın lideri Real Madrid 5 (27 maçta), İngiltere'de Manchester City 3 (28 maçta), Fransa'da PSG 3 (27 maçta) ve İtalya'da da Milan 2 maçı (28 maçta) golsüz tamamladılar. Trabzonspor'un öne çıkan istatistiklerinden birisi de oynadığı maçlardaki gol atma yüzdesi.

18 içinden affetmiyor

Ligde 28 maçta 52 kez rakip fileleri havalandıran ve en fazla gol atan takım konumunda bulunan Trabzon, ortalama 48 dakikada bir gol attı. Sabahîn haberine göre ayrıca bu sezon atılan 52 golün farklı hikâyeleri de var. Ceza sahası içerisinde etkili olan Fırtına, 52 golün 46'sını bu bölgeden buldu; ceza alanı dışından ise sadece 6 gol atabildi. Bu gollerden sadece 2 tanesi de duran toptan geldi. Penaltılardan da 7 gol attı.

Hamsik MR için ülkesine gitti

Marek Hamsik ani bir kararla Slovakya'ya gitti. Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak olan Slovak futbolcu, 19 gün önce de ülkesine giderek doktoruna gözükmüştü. Kendisine dinlendirilmeli bir tedavi programı uygulanan Hamsik, önceki gün sağlık kurulunun da onay vermesiyle idmana katılıp koşu yaptıktan sonra topla çalışmıştı. Yıldız oyuncu daha sonra sağlık ekibi ve teknik ekiple görüşerek, ülkesine gidip orada da doktorlara gözükmek istediğini dile getirdi. Bu talebi onaylanan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, dün sabah erken saatlerde ülkesine gitti ve bugün MR çektireceği açıklandı.