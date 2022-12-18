Trabzonspor'un borcu açıklandı

Trabzonspor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, 31 Ekim 2022 itibarıyla kulübün net borcunun 2 milyar 383 milyon 299 bin 681 lira olduğunu açıkladı.

'Naklen yayın gelirleri azaldı'

Genel kurul üyelerinin mali konularda eleştirilerinin ardından söz alan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet, Süper Lig kulüplerinin en önemli gelir kaynağının naklen yayın gelirleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Naklen yayın gelirlerinin ilk ihalesi 500 milyon dolardı. Bugün gelinen noktada ise 115 milyon dolar. Bütün bunlara rağmen borcu 2 milyar 383 milyon lirada tutabildik. Diğer kulüplerin borçlarına baktığımız zaman Trabzonspor'un borcu 5'de 1 oranında."