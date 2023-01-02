Trabzonsporlu futbolcuya devlet nişanı

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik'e Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından 'II. Ludovit Stur' nişanı verildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 kişiye devlet nişanı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Marek Hamsik de Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için 'II. Ludovit Stur' nişanına layık görüldü" ifadesine yer verildi.

Kaputova, törende yaptığı konuşmada Hamsik için, "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir" ifadesini kullandı.