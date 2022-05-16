Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında artan gerilim ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaparak futbol kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu.
Açıklama şu şekilde;
Haber Merkezi
Serdar Şahinkaya
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında artan gerilim ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.
Haber Merkezi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında artan gerilim ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaparak futbol kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu.
Açıklama şu şekilde;