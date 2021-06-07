Trabzon'da kadın cinayeti

Trabzon'da Ortahisar'a bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında kadın cinayeti gerçekleşti.

DHA'da yer alan habere göre, 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesinde 43 yaşındaki Medine Seyis, yanına gelen ve sevgilisi olduğu iddia edilen B.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Seyis'i karnından bıçaklayan B.T., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okul bahçesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Medine Seyis, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.