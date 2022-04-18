Trabzon'da heyelan: Evler toprak altında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon’da aşırı yağışlar ve karların hızlı erimesi sonucu üç ev, kullanılmayan bir okul ve bir lojman binasının toprak altında kaldığı olayda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Trabzon’un Sürmene ilçesi Oylum Mahallesinde meydana gelen heyelana ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Trabzon’un Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi’nde bugün saat 08.00’de aşırı yağışlar, karların hızlı erimesi, arazinin jeolojik yapısı ve eğime bağlı olarak bir heyelan meydana geldi. Üç ev ile kullanılmayan bir okul ve lojman binasının toprak altında kaldığı olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Heyelan sebebiyle Küçük Dere kapanmış olup dere yatağında su birikmeye başladı. Biriken suyun dere yatağında taşkın ve sel riski oluşturması sebebiyle riskli bölgede bulunan 19 ev boşaltıldı ve 2 okul tahliye edildi.

Açıklamada, Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon il AFAD ve DSİ iş birliğiyle gerekli tedbirlerin alınarak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek,

Bölgedeki çalışmaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere bir AFAD ekibinin Trabzon’a görevlendirildiği kaydedildi. (İHA)