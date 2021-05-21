Trabzon Üniversitesinde Kur’an-I Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü Kuruldu

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan 4000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 9 Üniversitede 10 yeni Fakülte, yüksekokul, Enstitü kuruldu. 4 üniversitenin 5 fakülte yüksekokulu kapatıldı; 3 Üniversitede 3 fakültenin adı değiştirildi.

Kurulan, adı değiştirilen ve kapatılan fakültelerin listesi aşağıda.

Trabzon Üniversitesinde yeni kurulan; “Kur’an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü” ile Bingöl Üniversitesinde kurulu İlahiyat Fakültesinin adının İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmesi dikkat çekiyor.

Üniversitelerde, 2019-2020 eğitim yılı itibariyle ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi verilen, Dini İlimler; İlahiyat; İlahiyat İlimleri; İslami İlimler; Uluslararası İslam ve Din Bilimleri fakülteleri ile; İslam Araştırmaları Enstitüsü adlarında sayıları 120 bine yaklaşan öğrencinin eğitim gördüğü toplam 102 Fakülte Enstitü var.

Anayasasında “laik” yazan bir Ülkenin laik ilkeler doğrultusunda eğitim-öğretim vermekle yükümlü Trabzon Üniversitesinde yeni kurulan “Kur’an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü”nde yüksek lisans eğitimi verilecek.