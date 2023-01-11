Trablus'la Türkiye arasındaki enerji anlaşması askıya alındı

Libya'nın Trablus hükümetiyle Türkiye arasında geçtiğimiz yıl yapılan enerji arama anlaşmasının Libya mahkemesi tarafından askıya alındığı belirtildi.

Reuters'a konuşan Libya yargısından bir kaynak, karara ilişkin Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti'nin istinaf mahkemesine başvurabileceğini söyledi.

Ekim ayında imzalanan ön anlaşma, Ankara ve Trablus'un Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama kapsamını genişletmesini öngörüyordu. Anlaşma, bölgede hak iddia eden Mısır ve Yunanistan'ın tepkisini çekmişti. Anlaşma, Libya'daki iki yönetim arasında da siyasi gerilime yol açmıştı.