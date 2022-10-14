Tozkoparan'da polis evlere koçbaşı ile girdi

İstanbul’da kentsel dönüşüm zorbalığı Fetihtepe ve Tokatköy’ün ardından Güngören Tozkoparan Mahallesi’nde devam ediyor.

AKP yönetimindeki belediyeye bağlı zabıta ve polis ekiplerinin 8 Ekim’de yurttaşları zorla evlerinden çıkararak iş makineleriyle girdiği mahallede, kimi evlerin elektrik, su ve doğalgazını kesmişti.

Bugün polisin yıkım için geleceği haberini alan mahalleli, gece saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladı. Sabaha karşı saat dört sularında mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi geldi. Mahalleli polis zoruyla mahallenin etrafına örülen polis barikatlarının dışına çıkarıldı.

4 kişi gözaltına alındı

Bazı vatandaşlar evinin önüne barikat kurdu, bazıları ise daire kapılarının arkalarına eşyalarını koyarak polislerin girişini engellemeye çalıştı. Fakat polis, vatandaşların ısrarına rağmen geri adım atmadı. Apartman ve daire kapıları kırılarak evlere girildi. Evlerini terk etmek istemeyen en az 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gelen yıkım ekibine tepki gösteren vatandaş, "Kentsel dönüşüm böyle mi olur? İnsanları yerleştirirsin bir yere, öyle olur" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ANKA'nın haberine göre evinden çıkarılmak istenen yaşlı bir kadının polisle olan diyaloğu dikkat çekti. Yıllardır Tozkoparan’da yaşayan ve yerinden edilmeye çalışılan yaşlı kadın, kendisini evinden çıkarmak isteyen polise, “Bizi bu hale getirenleri Allah bildiği gibi yapsın. Benim bir ayda aldığım maaşımla geçinin bakalım. Benim evime ayda bir tane et girmiyor. Ne yapacağım ben oğlum, siz söyleyin. Beni öldürseniz gitmem. Sağlığımız bitti, sağlığımızdan olduk” dedi.

Aynı evde bulunan başka bir kişi de “İnsanları kapının önüne atarak olmuyor. Gidecek bir yerleri yok. Bu insanların aldıkları 3,5-4 bin lira maaş. Siz de insansınız. Nasıl sakin olalım. Süreci anlatmakla yükümlüsünüz ama olmuyor, bak böyle olmuyor. Bu insanları kapının dışına atarak olmuyor. Gidecek bir yerleri yok. Aldıkları 3 bin-4 bin 500 bir emekli aylığı. 4 bin liraya sen nerede kira buluyorsun, ne yiyip içiyorsun? Siz de insansınız ya” diye konuştu.