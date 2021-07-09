Tozkoparan'da mücadele sonuç verdi: Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı

2020 yılının Aralık ayında İstanbul Güngören Belediyesi, Tozkoparan Mahallesi’nde yer alan bazı alanların riskli bölge ilan edilmesinin ardından burada yaşayan yurttaşların 30 gün içerisinde evlerini terk etmesini istemişti. Güngören Belediyesi Tozkoparan’da bulunan 900 hanenin halkına verilen süre içinde evlerini tahliye etmezlerse binalarda su, elektrik ve doğal gaz kesileceğini belirtmiş, bu durumun üzerine evsiz kalacak yurttaşlar ise karara “Kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız” diyerek direnişe geçmişti.

2013 yılından beri bölgenin riskli ilan edilmesiyle başlayan süreçte kendilerine kalacak yer temin edilmeden evlerini boşaltmaları istenirken bölgede yaşayanlar mücadeleye başlamıştı.

Danıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla kentsel dönüşüm kapsamına alınarak tüm altyapı hizmetleri kesilen Güngören ilçesinin Tozkoparan ve Küba mahalleleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Avukat Onur Cingil, "Tozkoparan'da riskli alan kararının yürütmesini durdurduk" dedi.