TOSB'da bulunan Autoliv işçilerin promosyon ödemelerini ellerinden alıyor

Çayırova TOSB’da bulunan Autoliv fabrikasında işçilere önceki dönemlerde verilen promosyon ödemesinin bu dönem verilmemesi üzerine fabrikada tepkiler oluştu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen bilgiye göre, şirketin insan kaynakları birimi tarafından işçilere promosyon ödemelerinin bu dönem yapılmayacağı belirtildi.

Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada bazı temsilcilerin fabrikayı terk ettiği ifade edildi.

Promosyon hakkının ellerinden alınmasına karşı işçilerin tepkileri devam ediyor.

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