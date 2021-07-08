Torpil listesini yayımladı: Bu rezilliğe son vermezseniz, kimin parmağı varsa rezil ederim

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi'ne İŞKUR üzerinden alınacak kişilerin isimleri ve referanslarının yer aldığı torpil listesini yayımladı.

"Sağdaki resim halihazırda belediyede sigortasız çalışan, olası bir alımda kendilerinin alınmasını bekleyen, alınmamaları üzerine tepki gösteren, tepki gösterdikleri için 'Artık işe gelmeyin' denilen belediye işçileri. Kimseye rencide etmemek için isimleri kapattım. Rezil durumun vehametini anlamak için referans kısmındaki bilgilere bakın yeter. Bu işte kimin parmağı varsa bu rezilliğe son versin" çağrısında bulunan Aygül, "Bu rezilliğe son vermezseniz, kimlerin parmağı varsa onları rezil ederim" ifadesini kullandı.