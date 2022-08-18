Torpil atan çocukları alıkoyan işyeri sahiplerine 24 yıl hapis istemi

İstanbul Şişli'de bulunan bir çiğköfte dükkanına torpil attıkları iddia edilen 3 çocuğu, depoda alıkoydukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan işyeri sahibi baba ve iki oğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, 3 şüpheli hakkında "zorla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 28 Nisan'da mahalledeki 3 çocuk, şüphelilere ait Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan çiğ köfteci dükkanına “torpil” diye tabir edilen oyuncak patlayıcı madde atması üzerine gerçekleşti.

Çiğköfteci dükkanın sahibi baba Erol İnanır ve iki oğlu, soğan ve patates de attıklarını iddia ettikleri çocukları, müşterilerine rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle yakaladı. Şüpheliler yakaladıkları çocuklardan birine tokat atarak, diğer iki çocuğu ise itip kakarak iş yerinin altında bulunan depoya götürdüler.

24 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, şüphelilerin deponun kapısını ve ışıkları kapatarak mağdurların ailesi ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar mağdurları depoda tuttukları kaydedildi. Soruşturma sonunda savcılık, mağdur beyanları, adli raporlar ve şüphelilerin dolaylı kabul içeren ifadelerini dikkate alarak şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtı.

İddianamede, olay tarihinde yaşları 18’den küçük olan mağdurları işyeri deposuna kapatmaları nedeniyle “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan Erol İnanır ve oğulları Yakup İnanır ile Yusuf Eren İnanır hakkında 6 yıl 6’şar aydan 24’er yıla kadar hapis cezası talep etti. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.