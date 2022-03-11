Törene damga vurdu: Cem Yılmaz’dan Muharrem Sarıkaya’ya gönderme

'Geleceğin Güçlü Kadınları' programıda sahneye çıkan Cem Yılmaz, Hazal Kaya'yı eleştiren Ahmet Hakan'a ve kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı.

Sarıkaya'ya gönderme yaptı

Esprileriyle herkesi güldüren Cem Yılmaz, sahnede mikrofon konusunda kendisine yardımcı olan çalışanı vuruyormuş gibi yaparak kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı. Yaptığı hareketle herkesi şaşkına çeviren Yılmaz, "Öyle bir şey vardı çok tutmuştu" dedi.