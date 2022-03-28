Torbadan gazetecilere hapis, vergi kaçakçılarına af çıktı

AKP'li milletvekillerinin imzasıyla Cuma günü Meclis'e sunulan 39 maddelik torba teklif tartışmalara neden oldu. Yasa teklifi gazetecilere, yaptıkları haberler nedeniyle hapis cezası getiriyor.

Aynı düzenlemede daha önce vergi kaçırdığını yakalanmadan önce itiraf edenlere uygulanan ‘etkin pişmanlık' hükümlerinin kapsamı genişletiliyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre düzenlemeye aykırı haber yapan gazeteciler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, bin günden 2 bin güne kadar para cezası alacak. Maddenin gerekçesinde, “Bu şirketler hakkındaki itibari zedeleyici haberler, bu kuruluşlardan fon çekilişine veya bu kuruluşların mali durumlarının bozulmasına ve hatta kuruluşun sektördeki yerine bağlı olarak sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabilecektir” ifadesi kullanıldı.

Vergi cezası azalacak

Daha önce vergi kaçırdığını yakalanmadan önce itiraf edenlere uygulanan ‘etkin pişmanlık' hükümlerinin kapsamı ise genişletiliyor. Verginin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tebliğ edilen oran, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında azaltılacak. Soruşturma anından hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek.

Sindirme politikası

Hazırlanan yasa teklifine sert tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şunları söyledi:

“Bir yandan gazetecilere haber yaptıkları için hapis cezası veriliyor, diğer yandan vergi kaçakçılarına yeni bir af getiriliyor. Düşünceyi suç olarak gören, haberi, haberciliği terör olarak gören bu anlayış, hırsızları, kaçakçıları, suçluları affediyor. Gazeteci ve siyasetçiyi darp edenleri, saldırıda bulunanları serbest bırakıp haber yapanları tutuklayan zihniyetin sindirme politikasına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”