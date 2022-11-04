Torba yasadaki düzenleme müteahhitleri sevindirdi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Torba Yasa'da yer alan yurtdışındaki işçilerin gelir vergisinden muaf tutulmasına ilişkin düzenleme müteahhit patronları memnun etti.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin yurtdışında 100 bin Türk işçi istihdam etme hedefine odaklandıklarını belirterek, "Torba yasa kapsamındaki yurt dışında çalışan Türk işçilerin gelir vergisinden muaf olmalarıyla ilgili düzenleme, bu hedefimize katkı sağlayacak" dedi.

Kanun kapsamındaki "yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna olması"na yönelik düzenlemeyi değerlendiren Eren, son yıllarda yurtdışı müteahhitlik projeleri artmaya devam ederken bu projeler için Türkiye'den götürülen işçi sayısınınsa hızla azaldığını bildirdi.

Eren, 20 binlerin altına gerileyen Türk işgücü sayısının gerekli düzenlemelerle 100 bine çıkarılması hedefi doğrultusunda ilgili makamlarla yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, müteahhitlerin artan maliyetler ve yaşanan hukuki sorunlar nedeniyle ağırlıklı olarak çalışılan ülkeden veya Uzak Doğu, Afrika ülkelerinden iş gücü istihdam etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Bu konudaki iki önemli engelden birinin çıkarılan torba yasa ile aşıldığını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Yurtdışında daha fazla sayıda Türk işçisiyle çalışmak adına ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu yılın ağustos ayında Yurt Dışı Başarı Ödülleri Töreni'mizde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan yurt dışında Türk işgücü istihdamının önündeki engellerin aşılması için adım atılacağı müjdesini aldık. Bu konuda iki önemli sorun mevcut. İlki, işçilerimizin ücretlerinin bir kısmının veya tamamının Türkiye'deki ailelerine ödenmesi durumunda, maalesef o kişiler ülkemizde çalışıyormuş gibi algılanarak gelir vergisi tahakkuk ettirilmesidir. Bu sorunun aşılması için gelir vergisi muafiyeti talebimizin karşılık bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Çıkarılan torba yasa ile hedefimize artık daha yakınız. Yasa kapsamında kabul edilen yurt dışında çalışan Türk işçilerin gelir vergisinden muaf olmalarıyla ilgili kanun bu hedefimize katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı'mız ile Bakan Yardımcımız ve Gelir İdaresi Başkanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Eren, "yurtdışında Türk iş gücü istihdamının önündeki bir diğer önemli engelin ise işçi-işveren uyuşmazlıklarının bazı avukatlık büroları tarafından istismar edilmesi olduğunu" iddia etti. Eren "Son dönemde Yargıtay, açılan haksız davalarda emsal kararlara imza atmıştır. Bunun içtihat haline getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Adalet Bakanlığımız da başka ülkelerdeki işlerle ilgili bu tip davalar için Ankara ve İstanbul'da bazı mahkemeleri ihtisas mahkemesi olarak belirler ve diğer mahkemelerde açılacak bu tür davaların bu mahkemelere aktarılmasını sağlarsa, konunun kesin çözüme kavuşması, ilgili ülkelerin mevzuatına hakim bu mahkemelerin verecekleri kararların adil olması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.