Hükümet tarafından hazırlanmış olan ve ekonomide bir takım düzenlemeleri içine alan torba yasa teklifi 1 Ekim'de TBMM'ye sunulmuş olacak.

DHA'nın aktardığına göre yasa teklifi içinde mevcut şirketlerin, çalışanlarına 1000 TL’ye kadar doğal gaz desteği vermesi öngörüldüğü iddia edildi.

Şirketlere, çalışanlarına doğal gaz desteği vermesi durumunda vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanması da torba yasada yer alacağı ileri sürüldü.

Torba yasa iddiası: Çalışanlara 1000 liraya kadar doğalgaz desteği veren şirketlere vergi indirimi geliyor