Toprak Mahsulleri Ofisi 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 18 bin ton ham ayçiçek yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı. Avrupalı ticaret kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı belirtildi.

Dünya gazetesinin haberine göre, ihalede ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendi.

İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçek yağını satmak için de teklif verebilecekler. Rusya Ukrayna savaşı sonrası ayçiçek yağı fiyatları da Mart ayı başında zirve yapmıştı.