'Topkapı Sarayı'ndaki eserler Çamlıca'ya nakledilmek isteniyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Arkeoloji Müzeleri Depoları Darphane binalarının boşaltılması ve koleksiyonlarının havaalanına taşınmasıyla Topkapı Sarayı'ndaki eserlerin Çamlıca Cami Müzesi'ne taşınmasının amaçlandığını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Polat "Cumhuriyet değerleri ile padişahlığın otorite makamlarını halka teslim etmenin sembolü olarak müzeye dönüştürülmüş Osmanlı sembolü asırlık Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzeleri’nin paha biçilmez koleksiyonları popüler kaygılara heba edilmemeli" dedi.

Kültür Bakanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı ile Diyanet'e bağlı Çamlıca Camii’nin alt katlarının birbirine bağlı müzeler yapılıp, Kültür Bakanlığı’ndan alınıp Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağını kaydeden Polat "padişah eserlerinin Çamlıca’ya nakledilmesi"nin amaçlandığını duyurdu.

Depo Müze adıyla sunulan Topkapı Sarayı Darphane binalarının Arkeoloji Müzesi’nin elinden alınıp Arkeoloji koleksiyonlarının havaalanı hangarlarına gönderilmesi konusu hakkında;



Konu özeti;



📌 Topkapı Sarayı’ndan Çamlıca Cami Müzesi’ne padişahlara ait eserleri rahatça nakletmek — Mahir Polat (@mhrpolat) June 6, 2021

Polat konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Depo Müze adıyla sunulan Topkapı Sarayı Darphane binalarının Arkeoloji Müzesi’nin elinden alınıp Arkeoloji koleksiyonlarının havaalanı hangarlarına gönderilmesi konusu hakkında.

Konu özeti;

Topkapı Sarayı’ndan Çamlıca Cami Müzesi’ne padişahlara ait eserleri rahatça nakletmek.

Kültür Bakanlığı’na bağlı asırlık kurum Topkapı Sarayı ile Diyanete bağlı Çamlıca Camii’nin alt katlarının birbirine bağlı müzeler yapılıp, Kültür Bakanlığı’ndan alınarak ikisinin birden Cumhurbaşkanlığı’na bağlanarak padişahların eşsiz eserlerinin Çamlıca’ya nakledilmesi.

11 Eylül 2019 tarihinde asırlık kurum Topkapı Sarayı’nın Kültür Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması ve Arkeoloji Müzesi - Topkapı Sarayı kurumsal ortaklığının bitirilmesi.

Arkeoloji Müzesi’nin depoları olan Darphane binalarının da ofis yapılmak için Kültür Bakanlığı’nın elinden alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’na verilmesi burada ofis yapılması kararı.

Kendi depolarında işgalciye dönüştürülen Arkeoloji Müzesi.

Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı’na devri sonrasında 'uyumlu' çalışmayacak tüm kurum hafızasına ve geleceğine sahip personelin yeniden gözden geçirilmesi ile oluşturulmuş yeni Topkapı Sarayı Müzesi idari ve müzeci kadrosu.

Tarihe not; Cumhuriyet değerleri ile padişahlığın otorite makamlarını halka teslim etmenin sembolü olarak müzeye dönüştürülmüş Osmanlı sembolü asırlık Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzeleri’nin paha biçilmez koleksiyonları popüler kaygılara heba edilmemeli.

Depo müze yapıyoruz diye sunulan Arkeoloji Müzeleri Depoları Darphane binalarının boşaltılması ve koleksiyonlarının havaalanına taşınması meselesinin ardındaki durum ne yazık ki bu şekildedir.

Ömrünü bu müzelere adamış müzeciler seslerini duyuramıyoruz.

Kısa bir süre sonra yaygın medya kanalları ve popüler şahsiyetler vasıtası ile Depo Müzelerin övgülerle sunulması örneklerini göreceğiz.

Kendileri ile görüşülmüş kamuoyuna etki edebilecek bu gazeteci ve yazarlara tarihsel sorumluluklarını hatırlatmak vicdani görevim.

Bu konuda bu müzelerden emekli olmuş, edilmiş, ömrünü bu müze koleksiyonlarına harcamış ve yukarıda bahsettiğim Çamlıca Cami Müzesi’ne padişah eserlerinin nakledilmesini hakikatini bilen müzeci üstatlardan medya ve gazeteciler görüş bilgi sormak zorundadır."