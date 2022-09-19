Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a Yusuf Demir tepkisi: Eğer ileri giderse...

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynaması tartışma yarattı.

Avusturya Milli Takımında forma giyen genç yetenek için Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulunmuştu. Buruk'a yanıt, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan geldi.

Skorer'e konuşan Kafkas, Yusuf Demir'in milli takım için tercihini Avusturya'dan yana kullandığını vurgularken Okan Buruk'un sözlerine tepki gösterdi.

Kafkas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Kendisini davet ettik, elimizde yazılar var'

"Yusuf ile ilgili özellikle genç milli takımlarda gerekli girişimleri, ben isim de vererek söyleyeyim, Nedim hoca, Güngör hocamız ilgilendik. Biz kendisini davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Ben Ümit Milli Takım teknik direktörü olduğum zaman Yusuf Demir, Avusturya Ümit Milli Takımı’nda forma giymişti. Bizim Yusuf Demir'i Ümit Milli Takımı’na almamız söz konusu değildi prosedür gereği. Yusuf Demir bir tercih yapması gerekiyordu A Milli Takım için. Ya bizi seçecekti ya da Avusturya Milli Takımı’nı. Aralara başka insanlar girip başka şeyler söylediği zaman işin boyutları başka tarafa gidiyor. Okan Buruk benim arkadaşım. Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım bu işlerde bu kadar söyleyeyim."

'İleri giderse...'

"İleri giderse onun da cevabını ben veririm. Çünkü buradaki genç milli takım hocaları ve biz çok emek sarf ediyoruz ve az imkanlar ile bu işi yapmaya çalışıyoruz. Onun için doğru konuşmak, doğru bilgiler vermek lazım. Ben saygı duyuyorum. Yusuf Demir Avusturya Milli Takımı’nı seçmiş olması onun tercihi ama biz Yusuf Demir ile ilgili gerekli özeni gösterdiğimizi düşünüyorum Hoffenheim'da çok önemli bir oyuncu var. O da Alman milli takımlarında oynuyor. Kendisiyle gidip konuşacağım. Gelmesi için elimden geleni yapacağım. Yusuf Demir ile ilgili hocaların bana söylediği eksik bırakılmış bir şey yok. Başka oyuncular konusunda belki olmuş olabilir ama Yusuf Demir için elimizden geleni yaptık"

'Türkiye'de Türk olarak oynamalı'

Okan Buruk, yaptığı açıklamada"Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Keşke Türk olarak oynatabilsek. Ailesi Türk, her anlamda Türk. Milli takım tercihi nasıl olmuş bilmiyorum. Biz mi tercih etmedik, o mu tercih etmedi? Yusuf gibi Türk bir oyuncu, Türkiye'de Türk olarak oynamalıdır. Bu sadece Yusuf için değil, benzer durumdakiler için de böyle olmalı." demişti