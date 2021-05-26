Aile Bakanı Derya Yanık'ın kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin "tolere edilebilir" ifadesine tepkiler sürüyor. TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin bugünkü sayısı "'Tolere etmeyeceğiz, hesap soracağız" manşetiyle çıktı.

Gazetenin manşetinin bir bölümü şöyle:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık kadın düşmanlığına devam ederek kadına şiddet vakalarındaki artışın “tolere edilebilir” düzeyde olduğunu söyleyebiliyor.

Kadın düşmanları, gericiler, yobazlar kadın düşmanlığı yaparlarsa cevabını alırlar.

Ülkenin dört bir yanında kadınların bu düzende maruz kaldığı her tür şiddet, ayrımcılık, gericilik ve eşitsizliğe karşı mücadele eden Kadın Dayanışma Komiteleri’nin de Derya Yanık’a söyleyecek sözleri var...

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