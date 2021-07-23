Tokyo'da Olimpiyat Oyunları başladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz gerçekleştiriliyor.

Tokyo'da artan vakalar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) oyunlara seyirci alınmamasına karar vermişti.

Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektlerinin kullanılacağı açıklanmıştı.

"Discover Tomorrow" (Yarını Keşfet) sloganıyla yapılan resmi açılışta stadyumda yalnızca 950 yetkili yer aldı.

Olimpiyat Oyunları 8 Ağustos'a dek sürecek.

Stadyum dışında protesto

Öte yandan açılış töreninin yapıldığı sırada stadyum dışında protesto gösterileri gerçekleşti.

Protestocular Japonya'nın olimpiyatlara ayırdığı bütçeyi pandemiyle mücadeleye ayırmasını gerektiğini belirterek olimpiyatlar nedeniyle vaka sayılarındaki artışa da dikkat çekti.

Stadyum dışındaki protestocuların "Olimpiyatlar Japonya'dan defol", "Olimpiyatları erteleyin, hayatları kurtarın" şeklindeki sloganları tören sırasında da duyuldu.

Son yapılan anketlere göre Japonya'da yaşayanların yüzde 70'i olimpiyat oyunlarının ertelenmesini istemişti. Şimdiye kadar olimpiyatlarla bağlantılı en az 106 yeni vaka bildirildi.

206 ülkeden 11 binden fazla sporcu katılıyor

206 ülkenin katıldığı Olimpiyat’ta 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek.

Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik jimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla yarışacak.

Takım sporlarında Türkiye'yi sadece A Milli Voleybol Takımı temsil edecek.