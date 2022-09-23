TOKİ'nin 'erken ödeme' kampanyasının detayları belli oldu: Oyun içinde oyun

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapacağını duyurmuştu.

Söz konusu "kampanyadan" yararlanmak isteyenlere ilişkin şartlar belli oldu.

Buna göre kampanyadan sadece borç ödemesi bir yıl önce başlayanlar yararlanacak.

Kampanya şartlarına göre geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları eğer tüm borçlarını ödeyebilirlerseyüzde 12,5 oranında indirimden faydalanacak.

Yüzde 25 indirim kampanyasından ise bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Enflasyon borçları uçurmuştu, bir de faiz eklenecek

Enflasyonla birlikte TOKİ'den konut alan yurttaşların ödedikleri ücretlerin ne kadar yükseldiği geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Yurttaşlar aldıkları evlerin onlarca taksidini ödemelerine rağmen toplam borçlarının azalmak bir yana enflasyon nedeniyle daha da arttığını gösteren TOKİ borç çizelgelerini sosyal medya üzerinden paylaşmış, duruma isyan etmişti.

TOKİ'nin söz konusu kampanyasının bu tepkilerin ardından gelmesi dikkat çekti. Yurttaşlar söz konusu kampanyadan yararlansa dahi toplam ödeyecekleri miktar 2021 Haziran'ının ötesine zaten geçmiş durumda. Üstelik binlerce emekçi taksitleri dahi zor öderken tüm borcu nasıl ödeyecek, ayrı bir soru işareti.

Öte yandan kampanyadan yararlanmak isteyenlere Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından kredi verileceği de açıklandı. Kredi kullandırılacak yurttaşlardan binde 5 tahsis ücreti alınacak. Faiz oranı ise konut kredisinde 1,29, iş yeri kredisinde 1,57 olacak.